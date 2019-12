“Creo que a través de los años, ya no importa mucho (la Navidad). Nosotros apenas pusimos el arbolito y a veces si se siente como de ‘¿qué onda, ya no traigo esa emoción de los diciembres?’. Me pregunto qué está pasando si estas épocas son de alegría de festejo y de un nuevo año. A lo mejor sí se siente triste en algunos aspectos”, añadió Yessica Vizuet.