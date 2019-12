El “aparato” de seguridad torpemente estructurado por la llamada “refundación” se ha valido de la simulación legislativa bajo el principio de “nosotros ya legislamos por lo tanto el problema ya desapareció”, este es un esquema dictatorial que invalida cualquier opinión mientras no provenga del aparato gobernante, en voz del ejecutivo, legislativo y ahora el judicial al que se le ha orillado a alinearse, olvidándose ventajosamente de la separación de poderes, muy parecido a un sistema mafioso con alta protección a la delincuencia al no castigar, no investigar, simular cifras, manipular datos, dictar políticas para poblar las cárceles de inocentes aunque después no sean capaces de demostrar su culpabilidad, pero sirven para distraer la realidad de ese tremendo mal que aqueja a nuestro estado.