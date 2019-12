El método de moneditas al cochinito se caracteriza por no estar tan estructurado, pero puede ser muy exitoso y consiste en definir una cantidad base del ahorro, ya sean monedas de un peso, de cinco o de diez. Con esta forma, deberás depositar en una alcancía el dinero que te sobra de la denominación elegida: “El ahorro no es fijo porque no siempre te sobrarán la misma cantidad de monedas”.