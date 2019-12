“Están nerviosos por los cambios que va a hacer López Obrador y ahora le quieren echar la culpa a todos”, declaró el panista para después complementar que nunca ha asistido a las reuniones, pues ellas, según su perspectiva, sólo son de seguimiento y para dar lectura a partes informativos: “No he estado, ni iré a esas reuniones, ya se lo he dicho públicamente y se lo vuelvo a repetir, porque ahí no se toman decisiones”.