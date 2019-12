Los defensores de la tesis de López Obrador, en cambio, piden más tiempo para ver resultados concretos. Las medidas implementadas en favor de la educación, la formación profesional y el empleo necesitan cuajar antes de dar los primeros frutos. “Siempre pone por delante las políticas de largo plazo, que no son espectaculares. Su política es, de hecho, no tener una política espectacular contra el narcotráfico. Es mermar la base social ofreciéndoles a los jóvenes alternativas. No declarar una guerra como gobiernos anteriores”, explicó Froylán Enciso, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al sitio La Vanguardia.