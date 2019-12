Exploración y Producción se ha convertido en una de las principales direcciones en Petróleos Mexicanos (Pemex), y si no me cree, es suficiente con observar que el 78% de los recursos fueron destinados a esta división, motivo por el que no extraña a nadie que Andrés Manuel López Obrador haya urgido el nombramiento de un nuevo director, sobre todo luego de que Miguel Ángel Lozada salió por la puerta de atrás.