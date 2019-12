Primero, parte de las reacciones que leímos en las redes sociales muestran la incapacidad social y colectiva de generar empatía con las víctimas. Incapacidad de comprender que la violencia es un proceso subjetivo que ocurre en la intimidad de la persona violentada. De entender que no todos la viven de la misma forma y que no a todos afecta de la misma manera. Incapacidad que se traduce en una forma particular de valorar a la persona afectada: como objetos clasificables que es necesario incluir en tipologías que jerarquizan distintas formas de violencia. Las redes sociales mostraron esta forma de entender a las víctimas como objetos en cuanto a su resistencia al dolor y que están sujetos a una escala de lo permisible. “Eso no es sufrimiento” parecía que se les decía a los jóvenes que se manifestaban.