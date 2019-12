La reciente declaración de Donald Trump sobre designar a las organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) reabrió el debate sobre la supuesta naturaleza apolítica de estos grupos. El consenso en la opinión pública es que los cárteles mexicanos no son organizaciones terroristas dado que no pretenden destituir al gobierno mexicano, ni tomar el poder político, sino sólo asegurar sus ganancias y el control de su territorio. Por tanto, aunque hagan uso de la violencia y el terror, sus objetivos no son políticos y no manifiestan una doctrina política ni un programa para tomar el poder.