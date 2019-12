Las personas interesadas en postularse necesitan ser ciudadanos mexicanos o extranjeros con condición migratoria en regla para ejercer la profesión; no haber sido sentenciados a prisión por delito doloso; no estar inhabilitado para el servicio público ni tener algún otro impedimento legal; no haber demandado al IMSS; y en caso de reingreso al organismo, tener la autorización de la Coordinación de Relaciones Laborales adscrita a la Unidad de Personal de la Dirección de Administración.