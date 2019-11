El Congreso mexicano ha aprobado este año medidas enérgicas para combatir la evasión. En un intento por impulsar la recaudación sin aumentar los impuestos, el presupuesto de México para 2020 requiere que las compañías digitales, como Uber Technologies Inc., Airbnb Inc. y Netflix Inc., recauden el impuesto al valor agregado (IVA) de sus usuarios y lo remitan a las autoridades fiscales. La medida también se aplica a las ventas de publicidad digital de empresas como Google y Facebook Inc.