Genaro Rivas piensa que si bien “México es paladín en derechos humanos y busca proteger la vida, en esta ocasión considero como no adecuado el asilo político a Morales, ya que se trata de una persona non grata para la mayor parte de las personas en el país”. Respecto a la instrucción de López Obrador, la misma persona dijo que el presidente “no es el dueño del país, es un servidor público que debe respetar al pueblo, a las decisiones, a todos nosotros”.