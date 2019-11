“Me sentí muy apoyado, muy respaldado, porque fue una operación bien llevada a cabo por la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Relaciones Exteriores, actuaron las dos dependencias con mucho profesionalismo y salieron muy bien las cosas, porque se pusieron de acuerdo y los dos secretarios tuvieron un desempeño ejemplar porque no fue fácil, primero el actuar a tiempo, porque el avión se envió con anticipación, porque era una cosa de horas. A partir de que se da la instrucción se prepara todo, a como estaban las cosas, a lo mejor no iban a dejarlo llegar, si hubiese ido tarde, y luego pues todo lo que ya se comentó ayer, y tuvo que ver con un trabajo coordinado, este es un ejemplo de que me están ayudando, de que es un equipo de trabajo y todos están haciendo lo que corresponde”, dijo López Obrador.