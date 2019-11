Para Andrés Manuel López Obrador la manifestación de Policías Federales no fue de casualidad. “Sigue habiendo mucha provocación, no es posible, no es una casualidad que llegue Evo y que al mismo tiempo se organicen para protestar, no es espontáneo. Ahí hay alguien que está meciendo la cuna. Nada más es cosa de decir de parte de quién", dijo el presidente durante su conferencia matutina el 13 de noviembre.