Tras darse a conocer la noticia el martes, Sicilia escribió en su Twitter mensajes de odio contra las víctimas. La lingüista publicó que la noticia no le daba“ni tantita tristeza” y quiso aclarar que lo ocurrido no era una masacre porque el término sólo aplica para referirse al asesinato de varias personas que no pueden defenderse, mientras que lo de la familia LeBarón había sido “una revancha”.