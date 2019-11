En entrevista con Aristegui en vivo, el investigador de la Universidad de Columbia señaló: “actos de terrorismo se cometen en muchos países desarrollados y no desarrollados, hay que tomarse en serio”. Comparó la respuesta de naciones como Alenmania, Francia y España que ante un ataque de este tipo no tienen ninguna vergüenza en declararlo como acto terrorista y “no estan pensando como el canciller mexicano Marcelo Ebrard en la imagen de México. Primero está la sangre de México, la vida de los mexicanos y después el tema imagen”, subrayó.