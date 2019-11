En su segundo Informe Parcial de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2018, se recomendó al Congreso local revisar seis de los 17 expedientes de edificaciones que cuentan dictamen de inmuebles no habitables y que no pueden ser rehabilitados, ya que encontraron que a los dueños se les entregó ayuda monetaria, a pesar de que no contaban con los requisitos necesarios para recibirla.