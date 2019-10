Gildan, con sede en Montreal, ha construido una cadena de producción global que abarca desde hilados hasta costuras de ropa, lo que le ha permitido reducir costos y competir con Fruit of the Loom de Berkshire Hathaway Inc. y Hanesbrands Inc. Ha invertido mucho en Honduras, mientras que sus dos instalaciones mexicanas llegaron con la adquisición en 2016 de Alstyle, una empresa que, como Gildan, vendía camisetas y suéteres de lana a las serigrafías que los personalizaban para los clientes.