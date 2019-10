Según el libro “Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration”, de los reporteros del The New York Times Julie Hirschfeld Davis y Michael Shear, el ahora canciller Ebrard y su equipo de negociadores acordaron la implementación del protocolo “Remain in Mexico” (Quédate en México), pese a que de manera pública manifestaron que la decisión fue tomada unilateralmente por Washington.