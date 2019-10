Pero toda esta lista de complejidades ambientales debe estar en el radar de los empresarios y gobernantes; las fuertes tormentas no vistas antes, han puesto en evidencia que nuestros destinos turísticos, tienen muchos establecimientos que no estaban preparados para ese nuevo clima, el mobiliario urbano y la infraestructura no cuentan con las adecuaciones necesarias para algo tan básico como la captación pluvial y mucho menos para proporcionar espacios de recreación (ejemplo, paseos en las calles) que se estén adaptando a las nuevas temperaturas y eso provoca que los turistas cada vez se les vea menos deambulando por los diversos atractivos y establecimientos turísticos, con las respectivas caídas económicas que esto implica.