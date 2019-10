Las historias familiares son tan potentes y significativas en nuestra vida, que uno puede parecerse a un familiar que nunca conoció y que ello le genere un peso emocional significativo, solo por el hecho de pertenecer a esa familia. No me refiero a las características físicas, sino a las identificaciones que podemos hacer con algún abuelo/a, tío/a que no hayamos conocido y que, sin embargo, su historia puede influir en nuestra vida como si estuviera presente. Hace unos años tuve a un paciente que, a través de las historias que contaba su padre, se había identificado con la personalidad de su abuelo, a tal punto que no dejaba de decirle al papá que cuando fuera grande quería ser como su abuelo. Y así fue. La figura de su abuelo se transformó en su norte y su modelo a seguir.