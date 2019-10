En un estudio realizado para medir los efectos de las largas jornadas laborales en el trabajo de médicos, se señala que el 36% de los residentes que hacen guardias de 24 horas cometieron errores graves. Los resultados fueron publicado en The New England Journal of Medicine, titulado como “Efecto de reducir las horas de trabajo de los pasantes en los errores médicos graves en las unidades de cuidados intensivos”.