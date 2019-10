“La plataforma en la que trabajan (es sobre todo) Telegram, no está por la labor de neutralizarlos. Su política es que mientras no se promocione la pornografía infantil, se trata de grupos que actúan mediante canales privados, no públicos, por lo que no acepta ninguna petición gubernamental para cerrarlos. Si es yihadismo, no aporta ningún tipo de información a las autoridades y sin colaboración de las plataformas tecnológicas es muy difícil que el fenómeno disminuya”, concluye el experto.