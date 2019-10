“Le llevé a Carlos Lolito (un clarividente argentino) la cruz, una esclava y un anillo que ella (Anel) me había dado, y me dijo: ‘Ten cuidado, nunca más las uses, deshazte de ellas, pero no vuelvas a ponértelas. ¿Cómo se atreve a usar el sagrado símbolo de la cruz para hacerte un trabajo negro? ¡Es increíble! Cuídate de esa mujer. Además, sigue enviándote energía negativa densa para que les vaya mal a ti y a tu familia. Reza por ella, lo necesita mucho, es la madre de tus hijos’”, recordó “El Príncipe de la Canción”.