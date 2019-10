“Nos ponemos al corriente en lo que nos hemos perdido en la televisión. Vemos ‘Keeping Up With The Kardashians'. Somos almas gemelas. A veces la gente nos lanza mierda, pero logramos sobrepasarlo. O lidias con eso o no lo haces. Entras a un matrimonio sabiendo que habrán altas y bajas. Estamos en el ojo público,así que tenemos que lidiar con más que el resto, lo aceptamos hace años. Se trata de nosotros y nuestra familia”, agregó Victoria.