El gabinete de seguridad debería estar haciendo una seria evaluación de “lecciones aprendidas” sobre los acontecimientos del jueves en el mejor espíritu de que esto no sólo no vuelva a suceder, sino que sea un punto de inflexión para que, ante la dimensión, seriedad y alcance de los grupos de la delincuencia organizada, sólo se le puede atender o enfrentar con una visión amplia, en conjunto y con sólidas capacidades humanas, materiales y de información. Una coyuntura lastimosa que también puede orientarse hacia una oportunidad para replantear, no sólo la estrategia del gobierno federal, sino una verdadera refundación de las instituciones de seguridad del Estado mexicano en aras del bienestar colectivo, responsabilidad asumida en las urnas del 2 de julio de 2018.