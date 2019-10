“Hablamos de que no hay presupuesto y la respuesta constante es: ahorro y corrupción. El costo beneficio de ahorrar ¿justifica la vida de los pacientes? El modelo de salud el día de hoy en discurso, no es ni se parece al que realmente está ejecutando. ¿A un año de su gobierno, reconoce que la ciudadanía en la calle está enojada, desilusionada y desesperada porque el día de hoy su derecho descrito en la Constitución sigue siendo una aspiración no real? Aquí le regalo este reloj para que no se le olvide que el tiempo en la salud sí importa”, indicó.