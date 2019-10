“Quieres seguir pasando trabajo y necesidad (sic) en Venezuela no hay una crisis, en Venezuela no hay hambre, hay comida, hay medicamentos… y ahí yo estaba racionando (sic) que era parte de la dictadura que vivimos… y yo le digo: yo sé cuáles son mis derechos de migrante, al menos deme una llamada o comunicarme con un abogado de mi embajada, necesito avisarle a mi familia que estoy pasando por este procedimiento.. él no me dice nada, sólo se reía”, aseguró.