El sentirse incomprendidos y el no tener un rito de despedida son factores que prolongan el dolor. Y es que, a diferencia de cuando fallece un hermano, amigo o pareja, en el caso de una mascota no se permite faltar al trabajo ni detener las actividades cotidianas para centrarse en el luto. Ello fomenta que se repriman las emociones y no se afronte el dolor que sentimos ante la ausencia de nuestro amigo peludo.