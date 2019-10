La Corte Suprema de Colombia vinculó formalmente Álvaro Uribe en un proceso por soborno de testigos

El caso del ex mandatario comenzó en 2012 cuando demandó por manipulación de testigos al senador Iván Cepeda, que preparaba entonces una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. No obstante, el proceso se convirtió en un bumerán ya que el magistrado José Luis Barceló no solo archivó el caso sino que decidió abrir una investigación al ex presidente