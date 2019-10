No obstante, ella ha recibido constantes comentarios en su cuenta de Instagram en los que la gente escribe su descontento por sus edades. Aún así, trata de no prestarles mucha atención, e incluso ha hecho referencia a que la edad no es un problema, hace unos meses la modelo compartió la foto de la actriz Lauren Bacall y el actor Humphrey Bogart, quienes tenían una diferencia de 25 años, con el pie de foto “Un amor como este”.