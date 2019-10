Siguiendo su naturaleza incluyente, el FIC contará con dos propuestas sobre discapacidad: ILL-AbilitiesTM Crew y Theatre Re; dos más sobre asuntos transgénero y queer: Music Picnic, con Macau Experimental Theatre, y Buddies in Bad Times, la cual habla trata también el tema de pueblos originarios. A esta última temática, se suman siete compañías y artistas de México y Canadá: Dancers of Damelahamid, A Tribe Call Red, Colectivo Ometéotl, Break the Folk, A vuelo Cenzontle y Rosetta, Kaia Kater y Elisapie.