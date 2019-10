“Las luces permanecían encendidas a todas horas del día. Pablo dijo que nunca había escuchado un dolor así en la voz de su padre, y está preocupado de que pueda soportar ese dolor por el resto de su vida. Después de ocho días horribles, Roberto fue deportado a Colombia. Desde entonces, los hermanos han estado escondidos. No pueden ir a casa y rara vez duermen de noche. Tienen miedo de que se les acabe el tiempo. Camilo me dijo que su mayor temor no es ser deportado, sino olvidarlo y convertirse en otra estadística sin rostro”, expresó y también deseó que todas las personas con las que se involucró puedan realizar sus sueños y dormir en sus casas.