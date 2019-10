López Obrador habló sobre la lista de condonaciones millonarias del SAT: “Ya no habrá hijos predilectos del régimen”

Sobre la dirigente de Morena, Yeidkol Polevnsky, a la que se le condonaron más de 16 millones de pesos en 2013, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no le gusta “personalizar” e insistió en que no se va a permitir “que nadie abuse" y que legalmente no se realicen estas prácticas