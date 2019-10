En mis épocas reporteriles fueron más de cinco ocasiones en las que me tocó entrevistarlo y platicar con Pepe Pepe, como solía decirle al tocayo. Tres ocasiones en Monterrey, una más en Acapulco y otras más en la Ciudad de México y una última en conferencia de prensa. El común denominador de esas entrevistas era: un ser lleno de luz, amable como pocos en la industria de la música, sin embargo, lamentablemente su conversación se perdía y divagaba en actitudes y respuestas difusas a causa del alcohol. Me tocó ayudarlo a completar frases que se le olvidaban; para mí sorpresa y a mí corta edad nunca me tocó verlo sobrio. Al terminar cada charla con quien fuera el mejor cantautor que ha mi juicio ha dado México; siempre me surgía la misma pregunta: ¿Cómo puede un hombre controlar tantos excesos de pies a cabeza? Y lo señaló de esa forma por su toque tan elegante para responder, por su talento nato para componer y expresar sus emociones, aunque para desgracia de quienes lo conocíamos desde el backstage el enemigo anónimo del alcohol siempre estuvo presente.