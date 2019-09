Su lema es "Sobrevivir no es suficiente", una idea que resume una larga trayectoria desde que le fue diagnosticado el cáncer hace 10 años. "Cuando enfermé pensé que tenía todo, pero tuve una segunda oportunidad. Lo que tengas que hacer hazlo hoy, si no soportas algo, cámbialo, no tienes que estar enfermo para valorar la vida".