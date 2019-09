Analistas de BNP Paribas a Goldman Sachs Group Inc. dijeron antes de la decisión que los responsables políticos podrían ser más agresivos y rebajar medio punto porcentual. No obstante, un factor de reciente preocupación para el banco central ha sido la inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía. Esta no ha bajado tanto como los precios generales y el banco central la destacó nuevamente en la declaración del jueves. Fue una de las razones por las que el vicegobernador Javier Guzmán disintió del recorte de agosto.