Al ser cuestionado por María Cabrera, el policía argumentó que “lo hice en mi defensa, porque si no me defiendo quién me va a defender. Lo hice con todas las medidas de seguridad para poder defenderme. No expuse a nadie. Si hubiera disparado al aire o en diagonal... yo me estaba quitando al perro encima. No lo pude quitar a empujones, lo tuve que matar porque si no me arranca la pierna. Me disculpas, pero ese perro tuvo que estar amarrado ahí adentro [de la casa] si era bravo”.