“Mi primo me contó que era cocinero y yo pensé que se refería a la droga”, contó Mendoza a la cadena Univisión. “Pero dijo que no, que preparaba sushi, que era chef”, completó. Pero no era un chef cualquiera: el hombre mezclaba las cocinas japonesa y sinaloense para crear sus platillos. A los clásicos mariscos y el arroz orientales le agregaba el sabor de la carne y otros ingredientes mexicanos. Al resultado le llamaba “sushinaloa”.