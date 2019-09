Me tranquiliza mucho saber que mi hija está acompañada en estos momentos tan duros. Saber que no está sola a mí me da más fuerza para enfrentar esta dura prueba. Por eso te quiero agradecer infinitamente este paso que das y toda tu solidaridad. Hoy asumes un compromiso con una gran mujer que aunque fuerte, necesita más que nunca de un hombro en el cual apoyarse. Dios nos pone a la gente en el camino por algo. Justo ahora en este momento te puso en el de ella. Cuídala mucho porque es el tesoro más grande que tengo. Les deseo a los dos una vida llena de felicidad. Hoy tienen encerrado mi cuerpo, pero quiero decirles a los dos que mi espíritu sigue tan libre como siempre y que no me han arrebatado mi capacidad de soñar. Y en este justo momento sueño que vuelo hacia donde están ustedes y los abrazo con todo mi corazón. Mi mariana, simplemente te amo. Tu mamá, Rosario"