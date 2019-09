Daniela Rea (DR): —En los últimos años varios compañeros nos hemos enfocado mucho en la cobertura de las víctimas de la violencia porque claramente su relato rompe el discurso del Estado y narra una parte que el poder no quiere que se cuente porque muestra el dolor, porque muestra las consecuencias a largo plazo, porque muestra cómo se rompe la vida cotidiana. Pero sobre todo porque rompe los discursos que nos dicen que la guerra contra el narco se hizo para que la droga no llegue a tus hijos. O que el Estado está rebasado y por eso tienen que haber más militares en las calles. Pero incluso haciendo entrevistas a familiares de víctimas, a sobrevivientes, a activistas que han trabajado los derechos humanos desde hace mucho tiempo, eso incluso nos resultó insuficiente para entender más cosas. O sea, yo me acuerdo mucho que Pablo y yo decíamos bueno, pero cómo es que un soldado que no estaba en riesgo su vida le da seis tiros en la cara y en el pecho a un hombre herido a menos de un metro de distancia. En esa incapacidad de creer fue como empezó a germinar esta pregunta.