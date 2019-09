"Han recurrido a múltiples artimañas para mantenerme de rehén violando mi presunción de inocencia y el debido proceso. Nunca se toma en cuenta que me presenté voluntariamente al citatorio jurídico judicial, aún cuando muchos amigos amigas familia me aconsejaron que no lo hiciera porque seguramente se trataba de una trampa. Lo fue. No sólo para mí es una confabulación en la que instituciones del Estado mexicano han violentado la legalidad porque a pesar de todos sus intentos, no han podido demostrar que yo tenga un peso que no sea producto de mi trabajo y mucho menos hay alguna autoridad que me haya declarado culpable de nada en el ámbito penal.