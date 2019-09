Joaquín López Dóriga en su columna "En Privado", expresó: "Si, fue un grito diferente y me gustó" y abunda, "Se acabó la odiosa diferencia entre los de arriba en los balcones y los de abajo, se cabó la odiosa diferencia entre los de arriba en los salones y los de afuera en la plaza que me gustó, si, que el salón de recepciones estuviera vacío que no estuvieran ahí los miembros del gabinete , atestado como siempre ha sido, con los miembros de su familia y los amigos presidenciales en turno".