La situación desató el enojo de López Obrador, quien rodeado por los manifestantes, les reclamó y les dijo que no caería en provocaciones ya que "él no merecía ese trato" , por lo que les pidió irse del lugar. Al día siguiente, el presidente reiteró que se trató de un grupo de "provocadores", sin embargo, insistió que no usaría dinero del erario para pagar a guardaespaldas.