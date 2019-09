Los agentes arribaron a la casa quince minutos después de realizar la llamada. "Me hizo muchas preguntas como si nos habíamos peleado. Le dije que no. También preguntó si mi esposo consumía algún tipo de droga. Les dije que no. Le dije que de lo único que estaba segura era que él llevaba sus tenis skechers. Llegó la noche y Wilberth no regresó a dormir", explicó.