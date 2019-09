Si le pregunto cómo protege su cuerpo, usted me daría una lista de cuidados tales como: lo abrigo en el invierno, lo alimento, lo mantengo hidratado, le doy descanso, lo ejercito, lo llevo al doctor, lo higienizo, etc. ¿Hace lo mismo con su cabeza? En general no tenemos el mismo cuidado con la mente que con el cuerpo y a decir verdad, si la prioridad fuera nuestra mente, nuestro cuerpo no sufriría muchas de las consecuencias de la actividad de nuestra cabeza.