"Es todo un poder, o sea no es solo el presidente, son ministros, es el Consejo de la Judicatura, son magistrados, son jueces, pero si se puede, si se puede y es es cosa de decir cero impunidad, cero corrupción, antes en el Poder Judicial no se castigaba a nadie, aquí lo hemos comentado, no se para que existía el Consejo de la Judicatura, estaba ahí de florero, de adorno, pasaban años sin destituir a un juez a un magistrado, entonces ya no se puede eso, ya hay que poner orden , con todo respeto", dijo el titular del Ejecutivo.