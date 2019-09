"Ella escuchó disparos y no sabía de dónde venían y si estaban cerca de ella. Ella estaba haciendo su trabajo y la escuché gritar y no estaba segura de lo que estaba pasando. La escuché llorar y gritar, fue muy doloroso. Quería ayudarla y no pude. Pensé que había sido mordida por un perro o algo así", dijo.