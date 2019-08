Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del Conapo y del Instituto Nacional de Geriatría, al 2015 en México había un millón 700 mil adultos mayores que contaban con un empleo; de ellos, 969 mil no gozaban de aguinaldo, un millón 54 mil no tenían servicios médicos y un millón 173 mil no tenían derecho a incapacidades con goce de sueldo, siendo las mujeres las más afectadas.