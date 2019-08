El medio local Vanguardia habló con la madre asesinada y pidió que se hiciera justicia. "No le deseo lo peor (a Francisco "N"), solamente Dios sabe que pasó, me cuesta mucho trabajo tratar de perdonarlo, espero en Dios que se haga justicia, aunque con eso no me la van a regresar", dijo Liliana Saucedo, madre de la víctima.