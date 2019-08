Los contratos de compra garantizada de suministro de gas, donde la empresa de servicios públicos paga la factura ya sea que obtenga o no el combustible, no es infrecuente como un medio para garantizar a desarrolladores de tuberías que sus inversiones valdrán la pena. Los retrasos en la construcción —los operadores dicen que no fue su culpa— significaron que México comenzó a pagar los envíos incluso cuando el gas no fluía.